I punti persi: così la Juventus non è da scudetto

Cagliari : Dopo il rigore di Vlahovic, il penalty trasformato da Marin all'88' ha strappato due punti ai bianconeri.

: Dopo il rigore di Vlahovic, il penalty trasformato da Marin all'88' ha strappato due punti ai bianconeri. Lecce : Cambiaso aveva illuso la Juventus, ma Rebic al 93' ha rovinato la festa.

: Cambiaso aveva illuso la Juventus, ma Rebic al 93' ha rovinato la festa. Venezia : Un altro vantaggio sfumato, complice l'incapacità di gestire il ritmo e trovare il colpo del ko.

: Un altro vantaggio sfumato, complice l'incapacità di gestire il ritmo e trovare il colpo del ko. Inter: A San Siro, Vlahovic e Weah avevano ribaltato il vantaggio iniziale di Zielinski, ma il pareggio è arrivato dopo appena nove minuti, spegnendo le speranze di una vittoria in trasferta.



Post-Champions League: coincidenza o limite strutturale?

Cagliari dopo Lipsia

dopo Lipsia Inter dopo Stoccarda

dopo Stoccarda Lecce a quattro giorni dall’Aston Villa

a quattro giorni dall’Aston Villa Venezia appena 72 ore dopo il Manchester City

"Abbiamo messo la partita dalla nostra parte, ma dobbiamo continuare a giocare, trovare soluzioni in attacco per chiuderla. Invece, abbiamo lasciato all'avversario la possibilità di riaprirla. Questo è il salto che dobbiamo fare". Le parole dial termine del pareggio con il Venezia riflettono un tema ricorrente nella stagione della: la difficoltà di mantenere il vantaggio e chiudere le partite.I numeri sono chiari. Per ben quattro volte in stagione, i bianconeri sono passati in vantaggio salvo poi farsi raggiungere, lasciando per strada otto punti preziosi. Se anche solo la metà di questi fossero stati convertiti in vittorie, laoggi sarebbe a un solo punto dall'Atalanta capolista, anziché inseguire a -9.Il copione si è ripetuto in diverse occasioni:Un quarto delle partite di campionato della Juventus potevano finire con un successo, e invece su queste si è abbattuta l’ombra del pareggio.Curiosamente, tutte le gare in cui la Juventus ha dilapidato il vantaggio si sono giocate subito dopo impegni di Champions League:Un calendario fitto e le scorie europee possono aver inciso, ma Motta rifiuta alibi: "Il Venezia non c'entra niente con il City. Ogni partita ha la sua storia emotiva e di responsabilità." Tuttavia, la difficoltà di mantenere alta l'intensità dopo i grandi appuntamenti europei resta un tema da risolvere.