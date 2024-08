, il difensore che non ha trovato spazio nella scorsa stagione alla, ora sembra essere fuori dai piani diper la nuova annata. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il futuro del giovane giocatore portoghese è in bilico, con due possibili destinazioni sul tavolo: Roma e Stoccarda. Entrambi i club stanno monitorando la situazione con interesse, e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per determinare quale sarà la sua prossima squadra. Djalò è alla ricerca di un'opportunità per rilanciarsi e trovare continuità in campo, e il trasferimento appare sempre più probabile.