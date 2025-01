Randalpotrebbe lasciare il Paris Saint-Germain già in questa finestra di mercato. L'attaccante francese, arrivato nell'estate 2023 con grandi aspettative, sembra destinato a cambiare aria, e diversi club si sono mossi per monitorare la sua situazione. Tra le squadre interessate ci sono il, lae altre società che stanno seguendo con attenzione gli sviluppi. Kolo Muani, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione, potrebbe rappresentare un rinforzo importante per i club in cerca di qualità offensiva. Le prossime settimane saranno decisive per definire il suo futuro, con numerose opzioni sul tavolo. Lo riporta Fabrizio Romano.