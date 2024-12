Federicoè vicino al rinnovo con la, premiato per la sua crescita esponenziale nell’ultimo anno e mezzo che lo ha consacrato come titolare fisso. Secondo Tuttosport, il difensore prolungherà il contratto fino al 2030, non più fino al 2029 come inizialmente previsto. L’accordo prevede anche un significativo aumento dell’ingaggio, che passerà da 1,4 a 2,3 milioni di euro a stagione. Un riconoscimento importante per l’ex Frosinone, ormai elemento chiave della difesa bianconera, che consolida il suo legame con il club proiettandosi al centro del progetto futuro della Juventus.