Juventus, cosa succede con Araujo

Ronaldè pronto a firmare il suo nuovo contratto con il. Il piano è stato pienamente confermato, con un accordo di massima raggiunto all’inizio della settimana.Resta solo un ultimo incontro per definire gli ultimi dettagli prima di procedere alla firma ufficiale. Il Barcellona si sta preparando per completare i passaggi formali e annunciare l’intesa con il difensore uruguaiano, considerato uno dei pilastri del progetto blaugrana.Il rinnovo di Araújo rappresenta un segnale importante per il club, che punta a consolidare il suo futuro trattenendo uno dei giocatori più importanti della rosa. Lo riporta Fabrizio Romano.