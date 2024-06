No,non andrà all'Aston Villa. Il centrocampista statunitense, come è noto, ha rifiutato la destinazione inglese e, per questo, messo a rischio l'equilibrio nei rapporti tra i duce club. Da quel punto di vista tutto risolto: Douglas Luiz è un nuovo giocatore della Juventus, mentre a Birmingham si trasferiranno Iling e Barrenechea. Il centrocampista statunitense, che ha rifiutato l'offerta di rinnovo di Madama, resta però ai margini del progetto. L'obiettivo, infatti, è di finalizzare la sua cessione a stretto giro e monetizzare prima che possa liberarsi a parametro zero.