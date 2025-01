Juventus, cosa sta succedendo con Danso: ora le parti sono distanti

AFP via Getty Images

Le ultime su Danso alla Juventus

La trattativa tra lae ilperresta in una fase di stallo. Il difensore austriaco ha già espresso la sua volontà di vestire la maglia bianconera, ma il nodo principale riguarda la formula del trasferimento.La Juventus sta cercando di chiudere l’operazione con un prestito, ma restano da definire le modalità dell’accordo con il club francese, che finora non ha dato il via libera. I contatti tra le parti proseguono, con la dirigenza bianconera che punta a sbloccare la situazione il prima possibile per regalare a Thiago Motta un rinforzo in difesa.Nonostante la volontà del giocatore e l’impegno della Juventus nel portare avanti la trattativa, il Lens continua a mantenere una posizione rigida. Il club francese preferirebbe una cessione a titolo definitivo o almeno un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juventus sta cercando di ottenere condizioni più flessibili, magari con un diritto di riscatto da esercitare a fine stagione.Nel frattempo, Danso rimane in attesa di sviluppi, consapevole che il suo futuro potrebbe decidersi nei prossimi giorni. La Juventus, dal canto suo, valuta anche altre opzioni per rinforzare la difesa, ma l’austriaco resta una priorità. Le prossime ore saranno decisive per capire se ci saranno margini di accordo o se i bianconeri dovranno virare su un’alternativa.