I dettagli del nuovo sponsor

Dov'eravamo rimasti? Ah, sì: al momento clou. E il momento clou prosegue per quanto riguarda lo. Lalavora per, ha individuato il marchio che accompagnerà il club e da qui a poco sarà annunciato. Non abbiamo tempistiche, né specifiche sull'azienda. Sappiamo però che sarà un accordo importante e che accompagnerà la squadra almeno per le prossime stagioni. Anche per riposizionarsi a livello commerciale, dopo un duplice passo indietro: è finito l'accordo con Jeep, molto remunerativo, e alle spalle c'è stata una stagione di transizione. Sotto tutti i punti di vista.Fino alla fine, il marchio resterà dunque top secret. Dallafiltra pochissimo, se non nulla. Due o tre elementi diventano però cruciali e si fanno indizi: l'azienda avrà caratura internazionale, sarà un brand facilmente riconoscibile nei dettagli e nel mercato in cui opera. Poi sarà in linea con i valori del club, elemento fondamentale per, che non si è adeguata a tutto ciò che è arrivato in questi mesi al quartier generale.Sarà però un atto di transizione, e pure questo non è da sottovalutare: la Juve non sottoscriverà un accordo come fatto con il brand di. Sia per una questione di guadagno, sia per una questione progettuale. L'ambizione della società è quella di rivalutarsi e tornare a crescere per poi ascoltare nuove proposte. Del resto, l'ambizione è quella di tornare ai vertici italiani prima ed europei poi. Se Juventus tornerà a brillare, allora pure gli sponsor inevitabilmente dovranno adeguarsi.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui