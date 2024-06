Jadon Sancho, acquistato dalnel 2017 per 8 milioni di euro dal, dopo quattro anni in Germania è stato rivenduto alper 80 milioni. Ora, i gialloneri sarebbero felici di riaverlo in squadra, ma non alle condizioni economiche imposte dallo United, che valuta il giocatore 50 milioni di euro.Una cifra simile a quella richiesta per Greenwood, un altro talento che interessa a Thiago Motta e per il quale la Juventus ha già ottenuto un primo sì. Tuttavia, il costo elevato e le vicende personali che hanno tenuto fermo Greenwood complicano la trattativa.