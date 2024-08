Tiagoè solo l'ultimo, in ordine di tempo, dei giocatori in discussione per il futuro. Convocato per il ritiro in Germania, il difensore ha avuto modo di mostrarsi a Thiago Motta, il quale, con il passare delle settimane e delle partite, ha affinato le sue idee sul ruolo di Djalò nella squadra. Con l'eventuale arrivo di un altro centrale, come Pierre Kalulu, le opzioni per il portoghese potrebbero diminuire.Attualmente, Djalò potrebbe partire in prestito e il suo entourage sta esplorando le possibilità in Portogallo. Tra i club interessati, il Porto sembra essere il più concretamente coinvolto, grazie a un canale già aperto con il tecnico Sérgio Conceição. La situazione è in evoluzione e il trasferimento di Djalò potrebbe concretizzarsi a breve, se le condizioni si riveleranno favorevoli per tutte le parti coinvolte.