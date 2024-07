La Juventus continua a essere molto attiva sul fronte del calciomercato, con operazioni di acquisti e cessioni che non conoscono sosta. Dopo aver rafforzato la squadra con gli arrivi die Kheprene salutato Adrien, che ha lasciato il club a parametro zero, la società bianconera si prepara a ulteriori movimenti.Stando a quanto riportato da La Repubblica, c'è una nuova idea che sta prendendo forma in casa: uno scambio trae Giacomocon il Napoli. Questa voce si è fatta sempre più insistente nelle ultime ore e sembra essere un'operazione potenzialmente vantaggiosa per entrambe le squadre.Con l'arrivo di Federico Chiesa, Antonio Conte avrebbe a disposizione un alter ego di Khvicha, formando una coppia di ali capace di far decollare il suo sistema di gioco. Chiesa, con la sua velocità e abilità nel dribbling, potrebbe essere un elemento chiave per il Napoli, offrendo ulteriori opzioni offensive e aumentando la profondità della rosa.