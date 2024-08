Attualmente, la questione del rinnovo di Kenanè uno dei temi caldi in casa Juventus. L'assegnazione della maglia numero 10 potrebbe diventare un punto di svolta cruciale in questa trattativa. Affidare a Yildiz un simbolo così significativo non sarebbe solo un riconoscimento del suo talento, ma anche un chiaro segnale della fiducia che la società ripone in lui per il futuro. Questo gesto potrebbe creare le condizioni ideali per raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti, rafforzando ulteriormente il legame tra il giovane talento e il club bianconero.