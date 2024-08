Il blocco nella trattativa tra Tannere laha congelato anche l'operazione per. Ora resta da valutare una sola possibilità: se il trasferimento dell’americano in viola dovesse sfumare, il Venezia potrebbe decidere di puntare nuovamente suTessmann, rinunciando a Nicolussi Caviglia, oppure proseguire con l’acquisizione di Nicolussi Caviglia e mettere da parte Tessmann. Questa decisione sarà cruciale per determinare il futuro di entrambi i giocatori e influenzerà le strategie di mercato del Venezia, della Fiorentina e della Juventus. Lo riporta il Corriere Veneto.