Il trasferimento dialpotrebbe incontrare degli ostacoli, nonostante il club andaluso rimanga la destinazione più probabile per il centrocampista della Juventus in questa sessione di mercato. Secondo Tuttosport, due sono i principali nodi da risolvere. Il primo riguarda la formula dell’operazione: la Juventus propone un prestito semestrale con diritto di riscatto fissato a 10-12 milioni, opzione che il Betis potrebbe accettare. Più complessa, invece, è la questione dell’ingaggio: i bianconeri vorrebbero che il club spagnolo si facesse interamente carico dello stipendio del giocatore, un punto su cui non è ancora stato trovato un accordo.