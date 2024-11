Secondo Il Corriere dello Sport, la ricerca spasmodica del successo e la spavalderia di annunciarlo come un obiettivo alla portata, secondo il motto di agnelliana e bonipertiana memoria, si stanno, con l'equilibrio finanziario come unico credo. "Siamo una squadra giovane e il nostro obiettivo è solo migliorare", ha detto non a caso pochi giorni fa, ma anche nel bilancio approvato dal club di recente non si parla apertamente né di scudetto né di trofei, bensì di qualificazione alla prossima Champions e di raggiungimento degli ottavi di finale di questa edizione, obiettivo fondamentale per evitare pesanti ricadute sul bilancio., scrive il quotidiano. "Non serve mica strafare: entrare tra le prime 16 d'Europa è sufficiente per incassare dai 50 ai 60 milioni di soli premi, senza considerare sponsor e incassi. I conti della Juve lo certificano: le perdite per 199 milioni di euro sono causate in gran parte - 130 milioni - proprio dall'anno di esilio dall'Europa che conta.Lo spirito del barone de Coubertin sembra aleggiare sulla Continassa, con buona pace di quello zoccolo duro di appassionati che iniziano a mugugnare, non trovando tutto questo gusto in un quarto posto".