Contro chi gioca la Juventus in Coppa Italia?

A partire da domani, martedì 24 settembre, inizierà ufficialmente il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La Juventus, che entrerà in scena dagli ottavi, si appresta dunque a conoscere quale sarà il suo primo avversario nella corsa che porta verso la difesa del titolo conquistato lo scorso 15 maggio a Roma contro l'Atalanta.La Juventus, che esordirà in Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale, affronterà in gara secca all'Allianz Stadium la vincente del confronto tra Cagliari e Cremonese.