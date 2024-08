Juventus-Como: i covnocati

Alle 20.45 il calcio d'inizio della prima sfida della Juventus in questa nuova Serie A. Al via il nuovo ciclo dei bianconeri contro il Como in un Allianz Stadium tutto esaurito per l'occasione. Tra i bianconeri ritorna tra i convocati Weston, fresco di reintegro nella rosa della Vecchia Signora ed a disposizione del nuovo allenatore Thiago Motta. Non c'è invece Federicoche è ancora ai margini della Juventus in attesa di trovare una sistemazione e con il contratto in scadenza nel 2025 quindi al termine della stagione che comincia proprio oggi per la Juventus. Di seguito l'elenco completo dei convocati:





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui