Juventus-Bologna: nuovo record possibile per Thiago Motta

Se c'è una cosa che continua a funzionare nellanonostante le difficoltà è la solidità difensiva. I bianconeri hanno fin qui tenuto la porta inviolata per 10 volte in 14 partite di campionato. Contro il Bologna possibile nuovo record.La Juventus punta a stabilire un nuovo primato:Sarebbe, riporta il Corriere dello Sport, il secondo risultato in assoluto, dopo il primato di 12 in 15 turni ottenuto dal Milan nel 1971/72, e consentirebbe ai bianconeri di fare un altro passo verso il record assoluto di clean sheet in una singola stagione: 22.