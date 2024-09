Punti in classifica

Juventus 2023/24: 10 punti

Juventus 2024/25: 9 punti

Goal fatti

Juventus 2023/24: 11

Juventus 2024/25: 6

Goal incassati

Juventus 2023/24: 6

Juventus 2024/25: 0

Dopo cinque giornate di campionato è già tempo di bilanci e, perché no, di paragoni e confronti. Ladi, da un lato. Quella di- ovvero l'ultima - dall'altro. Per quanto la stagione sia ancora nella sua fase embrionale, andiamo ad analizzare i dati fatti registrare dalla Juve quest'anno e nelle prime cinque uscite ufficiali della passata stagione.Dopo cinque giornate di campionato, la squadra di Thiago Motta ha collezionato 9 punti frutto di 2 vittorie e tre pareggi. Lo scorso anno, a questo punto del torneo, la truppa Allegri viaggiava con un punto in più, nonostante la sconfitta di Sassuolo. I bianconeri lo scorso anno avevano infatti ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio nelle prime cinque uscite.Anche il dato dei goal fatti dopo cinque giornate sorride ad Allegri. La sua Juve dopo le prime cinque giornate dell'anno scorso aveva messo a referto 11 goal: tre all'Udinese, uno al Bologna, due all'Empoli, tre alla Lazio e due al Sassuolo. Thiago Motta, invece, è fermo a sei centri, distribuiti nelle gare contro Como e Verona.A netto vantaggio di Thiago, invece, c'è il dato dei goal subiti. Dopo cinque giornate di Serie A, la Juventus 2024/25 non ha ancora concesso goal agli avversari, mentre la formazione di Allegri un anno fa ne aveva già incassati sei.





