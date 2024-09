Thiago Motta può sorridere e festeggiare il pieno recupero di. L'esterno portoghese ha infatti smaltito definitivamente il problema muscolare che l'aveva costretto a saltare le due partite di campionato contro Empoli e Napoli, oltre alla gara di Champions League contro il PSV. L'esterno lusitano, arrivato in estate in prestito dal Porto, sarà dunque a disposizione già per la trasferta di Genova ed è finalmente pronto per offrire il suo contributo alla causa della Vecchia Signora. Da quando è approdato a Torino, 'Chico' ha giocato soltanto 45 minuti contro la Roma, prima di finire ko per infortunio.





