Franciscoè diventato un nuovo giocatore della. L'ala portoghese è arrivata dalcon la formula del prestito a sette milioni più altri tre di bonus. Nel corso della sua prima intervista in bianconero il classe 2001 si è presentato così al suo nuovo club.CONCEICAO - Mi piace dribblare. Come giocatore mi piace molto inventare e fare cose diverse. Il dribbling è una delle mie risorse, una delle mie caratteristiche così come la velocità, la mentalità e la grinta. Credo che grazie a queste caratteristiche la Juve si sia interessata a me e sono molto felice per questo".