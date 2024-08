Conceicao giocherà Verona-Juventus?

Ora che sono stati definiti tutti gli aspetti per il trasferimento di, c'è attesa per capire quando potrà fare il suo esordio con la magli bianconera. La Juventus torna in campo lunedì sera per il posticipo contro il Verona. Potrà essere a disposizione per questa partita il portoghese?Conceicao arriverà a Torino molto probabilmente nella giornata di domani. Poi dovrà svolgere le visite mediche prima di firmare con la Juve. A livello di tempistiche,Il suo esordio sarà contro la Roma nel terzo turno di campionato.