Alla Continassa, il quartier generale della Juventus, continuano intensi i sondaggi di mercato per rinforzare il reparto offensivo. La lista dei possibiliè ampia e include profili di spessore, ma un nome sembra aver guadagnato particolare attenzione negli ultimi giorni:, giovane ala del Porto e figlio dell’ex giocatore della Lazio, Sergio Conceicao.L’ala portoghese, recentemente assente nella partita contro il Gil Vicente (ufficialmente per un infortunio), sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze della dirigenza juventina. Conceicao ha superato nelle valutazioni sia Karim Adeyemi, talentuoso attaccante del Borussia Dortmund, sia Galeno, suo compagno di squadra al Porto.I contatti con Jorge Mendes, agente influente e rappresentante di Conceicao, proseguono con l’obiettivo di trovare un accordo vantaggioso. Mendes sta cercando di ottenere un prestito per il giovane talento o comunque di negoziare condizioni favorevoli con il Porto, che consentirebbero alla Juventus di assicurarsi le prestazioni del promettente esterno.