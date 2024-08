Le richieste del Porto

Laha sempre in cantiere l'idea di finalizzare l'acquisto di due esterni offensivi da regalare a. Il primo, per il quale si aspetta solo l'ok finale da parte della Fiorentina, è Nico Gonzalez. L'argentino è stato escluso dalla trasferta di Parma e aspetta di sposare la causa bianconera a fronte di un'intesa totale raggiunta tra tutte le parti in causa. Non è solo quello dell'argentino, però, il nome evidenziato sulla lista di Cristiano Giuntoli.Il Football Director bianconero vorrebbe infatti arrivare a mettere le mani anche su, classe 2002 del Porto che dopo il burrascoso addio del padre Sergio dalla carica di allenatore dei lusitani, vorrebbe quantomeno ricalcarne le tracce andando a salutare la formazione portoghese per sviluppare un nuovo capitolo altrove. Possibilmente in bianconero. C'è però da fare i conti con le richieste del Porto, disposto a discutere la posizione del giocatore ma soltanto alle proprie condizioni.La Juventus studia le modalità per arrivare a Conceicao, proponendo un'offerta - già respinta in prima istanza - strutturata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni. Il Porto, come riferisce Tuttosport, vorrebbe invece avere la certezza che il calciatore possa essere ceduto definitivamente e di conseguenza sarà necessario ragionare quantomeno su un obbligo di riscatto. Tuttavia, la volontà del giocatore - che vuole lasciare espressamente il Porto - potrebbe rafforzare la posizione della Juve in queste due settimane di mercato.





