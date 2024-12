Il ritorno da prima vista potrebbe sembrare un “problema” pertrattandosi di concorrente scomodo per un posto da titolare ma si rivelerà probabilmente un aiuto capace di esaltarlo ancora di più, scrive Tuttosport. Proprio perché permetterà a Motta di gestire meglio le energie di entrambi. Thiago ora ha diverse opzioni sugli esterni che dovrà gestire tra una partita e l’altra, scegliendo anche il giocatore con le caratteristiche più adatte, e nell’arco della stessa partita: quando entrare dalla panchina per la mezzora finale potrebbe esaltare le doti di Conceiçao, come accadeva qualche anno fa con Douglas Costa. Ovviamente questo non significa che il portoghese non potrà partire titolare, anzi; non sarà facile per Nico Gonzalez scalzare l'ex Porto.