Dubbio per Thiago Motta: ballottaggio Conceicao-Weah

A poche ore darimane qualche piccolo dubbio per Thiago Motta. Uno è in attacco, dove sono certi del posto Vlahovic, Yildiz e Koopmeiners, quest'ultimo libero di trovare all’interno dello sviluppo della manovra la posizione che preferisce tra metà campo e trequarti.Rimane aperto, come riferisce Tuttosport, il ballottaggioa destra. Nell'ultima partita di campionato Motta aveva schierato entrambi dall'inizio, contro il City invece c'è posto per solo uno dei due giocatori visto che Yildiz è sicuro di partire titolare questa volta. Conceicao comunque è favorito.