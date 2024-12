Analisi delle stagioni passate

2023-2024: 71 punti

2022-2023: 72 punti (senza la penalità di 10 punti, altrimenti 62)

2021-2022: 70 punti (67 sarebbero stati sufficienti per il quarto posto)

2020-2021: 78 punti



Le difficoltà della gestione Thiago Motta

La Juventus si avvicina alla metà della stagione 2024-2025 con una classifica che solleva dubbi sulla possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. La proiezione dei punti attuali, basata sui 32 ottenuti in 18 partite, suggerisce un totale di 67 punti a fine campionato. Questo dato evidenzia un andamento ben al di sotto degli standard richiesti per accedere alla massima competizione europea negli ultimi anni. Ma quali sono le reali possibilità per i bianconeri?Un rapido confronto con le stagioni precedenti rivela la difficoltà del compito:Solo nella stagione 2021-2022, 67 punti sarebbero bastati per qualificarsi in Champions League, mentre nelle altre annate si sarebbe rimasti fuori. Questo sottolinea come il rendimento attuale della Juventus rappresenti un passo indietro rispetto alle precedenti gestioni, anche quella di Massimiliano Allegri.Thiago Motta, arrivato con l’intento di ringiovanire la rosa e dare un gioco più propositivo, sta faticando a mantenere una costanza di risultati. I numeri parlano chiaro: con una media di 1,78 punti a partita, la Juventus non sembra in grado di competere ai livelli richiesti per la Champions. Il dato è ancor più preoccupante se si considera che la squadra ha già sprecato numerose occasioni, lasciando per strada punti preziosi in partite contro avversari abbordabili.