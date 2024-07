Stando ai colleghi di Calciomercato.com, sia da parte della società che da parte della tifoseria organizzata c'è l'intenzione di non arrivare più a situazioni che possano determinare nuovi episodi di "sciopero del tifo", come nelle ultime stagioni. La nuovaha bisogno di cori e sostegno, come quelli che si sono sentiti ieri alla Continassa durante il raduno dei gruppi ultras che hanno salutato la squadra e Thiago Motta. I tifosi, da parte loro, dopo quattro anni senza scudetto, hanno bisogno di una Signora vincente.