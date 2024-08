La Juventus si trova a gestire una situazione complessa con diversi giocatori che, pur essendo fuori dal progetto tecnico, pesano ancora significativamente sui conti del club. Tra questi, nomi importanti come Federico, Weston, che insieme ad altri sei giocatori stanno rallentando le operazioni di mercato in entrata. Il loro peso economico è notevole: circa 28,5 milioni di euro netti in stipendi (esclusi i bonus), che si trasformano in quasi 50 milioni di euro lordi come costo aziendale, tenendo conto anche degli ammortamenti dei cartellini e degli sgravi fiscali del Decreto Crescita.