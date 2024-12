Il comunicato dei Viking prima di Juventus-Cagliari

Il finale diha lasciato strascichi per il risultato e per quanto successo nell'immediato post partita con il "caso"che è stato contestato dal settore più caldo dell'Allianz Stadium. C'è attesa quindi per capire come il giocatore sarà accolto ma intanto i gruppi organizzati, e in particolare i Viking hanno voluto far capire la loro posizione in questo momento non semplice per la Juve. Ed è una posizione di sostegno alla squadra."Questa sera in occasione della partita Juventus-Cagliari sarà esposto uno striscione all'esterno dello stadio a dimostrazione del nostro supporto verso la squadra", il comunicato dei gruppo organizzato che appoggia quindi i bianconeri, aggiungendo poi: "Ci sarebbe piaciuto esporlo all'interno per dare ancora più vicinanza e calore ma purtroppo siamo impossibilitati a farlo visto le norme vigenti all'interno dello stadio che vietano l'introduzione di qualsiasi striscione pro Juve o pro giocatori.