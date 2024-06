Andy"consiglia" lasul mercato: "Se fossi il d.s. della Juve comprerei Florian". Ha parlato così il tedesco, con un passato in bianconero, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, riconoscendo però che "ci vorrebbero tanti soldi. Negli anni '90 poteva permetterselo, oggi è più difficile". Questo il commento dell'ex Campione del Mondo, che poi ha insistito sulle qualità del centrocampista classe 2003 e di un altro talento della Germania come Jamal: "Sono fantastici, hanno un’intelligenza calcistica fuori dal comune, pericolosità sotto porta anche come gol e assist. E poi sono così giovani. Tutte le loro qualità non possono che migliorare, sembrano i ragazzi spagnoli. Che bravi loro, anche contro l’Italia. Ma se io fossi obbligato a comprarne solo uno, prenderei Wirtz".