Una botta dai primi metri dell'area, la palla colpisce la traversa e poi rimbalza a terra: i tifosi trattengono il respiro, sarà goal? Sì, è goal. E a esultare è: è lui a portare lasul 2 a 0 nel match contro il, dopo la prima rete in Serie A di un sorprendente Samuel Mbangula.Ma la notizia è anche un'altra: lo statunitense, infatti, ha segnato mentre era… a mezzo servizio, per un problema fisico accusato qualche istante prima e già segnalato allo staff di Thiago Motta, che infatti aveva mandato a scaldarsi Nicolò Savona, come segnalato dai cronisti di DAZN. La partita di Weah - le cui condizioni sono da verificare - è durata dopo un solo tempo (in campo al suo posto Nicolò Savona). 45 minuti memorabili, da cui ripartire per una stagione diversa, migliore dalla prima vissuta in bianconero.





