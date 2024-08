La prima di Kenancon la maglia numero 10 della Juventus sulle spalle ed è subito un traguardo tagliato: un nuovo record per i bianconeri. Kenan infatti è diventato così primo calciatore classe 2005 capace di servire un passaggio vincente per un gol con la maglia della Juve nella competizione. Un nuovo primato, un traguardo tagliato dal classe 2005 ed è il primo con la maglia numero 10 sulle spalle. Un inizio che fa ben sperare per quello che sarà il futuro. Kenan infatti ha accettato il rinnovo fino al 2029 e la maglia numero 10, la prima apparizione è stata proprio ieri contro i lariani di Cesc Fabregas.