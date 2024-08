L'Allianz Stadium si prepara ad accogliere una notte di prime volte. Domani sera, laaffronterà il neo-promossoin una partita che segnerà l'inizio di un nuovo capitolo per il club. Sarà la prima Juventus guidata da Thiago Motta, il debutto di Douglas Luiz e Khephren Thuram in bianconero, e la prima volta che Kenan Yildiz scenderà in campo con il prestigioso numero 10 sulle spalle. Inoltre, il match vedrà anche l'esordio di Michele Di Gregorio come portiere titolare della Vecchia Signora. Un nuovo inizio che promette emozioni e aspettative per tutti i tifosi.