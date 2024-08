Ci siamo. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: sta per iniziare la stagione 2024/25 della. La squadra di- pronto a debuttare inalla guida del club bianconero - inizia il suo percorso in campionato questa sera ospitando il neopromossoall'Allianz Stadium. Il calcio d'inizio è previsto per le 20.45. Nelle ore precedenti il match, come da copione, i tifosi bianconeri hanno iniziato a fare capolino nei pressi dello stadio e l'entusiasmo che si respira per l'inizio della nuova annata sportiva è sicuramente contagioso. Contro i lariani inizierà infatti una stagione davvero intensa e tutta da vivere per il popolo bianconero