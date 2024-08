Juventus-Como, la MOVIOLA

è il match che completa il programma della prima giornata di campionato di. Di seguito andremo ad analizzare tutti gli episodi da moviola che si verificheranno nel corso del match che inizierà alle ore 20.45. La partita dell'Allianz Stadium verrà arbitrata dadella sezione di Genova. Il fischietto ligure verrà affiancato dagli assistenti. Il Quarto ufficiale è, mentre al VAR è stato designato, affiancato dain qualità di AVAR.Intervento in ritardo su Sala e sanzione per il 27 della Juve.Cartellino giallo per proteste.Il difensore dell'Empoli tocca il pallone con la mano in area, ma la devia prima con il piede e trattandosi di autogiocata non vale il calcio di rigore.Fallo di ai danni di Savona e cartellino gialloPrimo giallo nella Juventus, ammonito il numero 5 per un fallo su Abildgaard.La Juventus va a segno per la terza volta quando Vlahovic si avvita sul cross di Cabal e insacca. Pochi istanti dopo, però, su suggerimento del VAR, Marcenaro annulla per un fuorigioco millimetrico di Cambiaso ad inizio azione.Yildiz salta il calciatore del Como che poi lo trattiene in maniera reiterata prendendosi un giallo inevitabile.: primo giallo tra le fila del Como





