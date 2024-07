Biglietti Juve-Como, la situazione

L'inizio del campionato di Serie A si avvicina, e la Juventus darà il via alla stagione 2024/2025 con una partita in casa contro il neopromosso Como. I bianconeri esordiranno quindi davanti ai loro tifosi, e si prevede che l'Allianz Stadium sarà completamente pieno per l'occasione. La vendita dei biglietti per questa prima giornata di campionato sta andando a gonfie vele, con un grande entusiasmo da parte dei sostenitori juventini che non vedono l'ora di assistere al debutto della squadra.Ad oggi, mercoledì 31 luglio, restano solo una manciata di biglietti disponibili per la prima gara stagionale tra Juventus e Como. La previsione, dunque, è che l'Allianz Stadium sarà sold out.