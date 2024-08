L’ultimo incontro del weekend di Serie A vedrà laaffrontare il, con fischio d'inizio previsto per lunedì sera alle 20:45. La partita si disputerà all’Allianz Stadium e sarà trasmessa in diretta su DAZN, con Marcenaro designato come arbitro.Thiago Motta farà il suo esordio ufficiale sulla panchina bianconera proprio davanti ai tifosi dell’Allianz Stadium. Il tecnico italo-brasiliano opterà per un 4-1-4-1 che riflette la sua filosofia di gioco e le sue idee tattiche.Con tanti esordi in vista e un rinnovato progetto, i tifosi della Juventus attendono con trepidazione di vedere la nuova identità di gioco che Thiago Motta intende imprimere alla squadra. Nonostante l'emergenza per alcune assenze e la necessità di ulteriori rinforzi dal mercato, l’obiettivo è quello di iniziare la stagione con una prestazione convincente e coinvolgente.