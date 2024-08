Juventus-Como: le idee di Thiago Motta

In attesa dei risultati finali dei match di Roma e Lazio, questa domenica di Serie A ha lasciato in dote un'altra sorpresa sul fronte delle big del campionato, ovvero il pesante ko subito dal Napoli di Antonio Conte a Verona. Dopo i pareggi di ieri di Inter e Milan, rispettivamente contro Genoa e Torino, laaffronterà quindi la sua gara di esordio contro il Como con la consapevolezza di poter già allungare - per quanto conti, al 19 agosto - su quelle che dovrebbero essere le sue principali avversarie in questa stagione, la prima di Thiago Motta in panchina, che il popolo bianconero auspica possa diventare sinonimo di rinascita. Per i bianconeri, al di là della classifica,La sensazione è che al nuovo tecnico e ai suoi ragazzi servirà del tempo per arrivare a convincere al 100%, dopo le tante novità apportate nelle ultime settimane sia dal punto di vista tattico che in termini di composizione della rosa, peraltro ancora suscettibile di cambiamenti tra uscite e entrate che si concretizzeranno nell'ultima fase di calciomercato estivo.La formazione dovrebbe essere schierata con quelgià visto nelle recenti amichevoli, con Michele Di Gregorio in porta e difesa composta da Andrea Cambiaso, Gleison Bremer, Federico Gatti e uno tra Danilo e Juan Cabal. Davanti a loro Khephren Thuram, mentre nella linea a quattro dovrebbero agire Manuel Locatelli e Douglas Luiz - intorno al quale c'è grande curiosità, perché Thiago Motta si aspetta che possa diventare fin da subito un trascinatore e un elemento chiave per tutta la squadra -, con Kenan Yildiz sulla sinistra e Timothy Weah dal lato opposto. Unica punta Dusan Vlahovic, che al momento non ha nemmeno un vero sostituto considerando che Arek Milik è ancora ai box per infortunio. Ultime ore di riflessione e poi il tecnico italo-brasiliano dovrà sciogliere le riserve. Questa volta la notte prima degli esami (ehm, dell'esordio…) avrà davvero un sapore speciale per tutti alla Continassa.





