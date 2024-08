Portieri: Audero, Vigorito, Reina.

Difensori: Sala, Goldaniga, Dossena, Moreno, Cassandro, Barba.

Centrocampisti: Strefezza, Baselli, Engelhardt, Braunoder, Abildgaard, Da Cunha, Verdi.

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Belotti, Cerri.

Ilha diramato la lista deidi mister Cesc Fabregas per la sfida di domani sera all'Allianz Stadium di Torino contro la, valida per la prima giornata di Serie A. Out per infortunio l'ex Manchester United, grande colpo del mercato estivo del club lariano neo-promosso, e Luca Mazzitelli. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione.