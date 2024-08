Juventus, l'età media contro il Como: la statistica

"Gioca chi merita" il messaggio chiaro dialla squadra. E chi ha meritato, nella prima partita di campionato contro il Como, sono in particolare i giovani. La formazione titolare schierata dal tecnico italo brasiliano nel suo esordio ufficiale sulla panchina bianconera èCome riporta la Gazzetta dello Sport, era dalla stagione 1994-1995 che la Juventus non aveva un'età media così bassa nell'undici di partenza.Già negli anni passati la Juve ha attuato una politica di ringiovanimento della rosa e le cose non sono cambiate con il nuovo ciclo guidato da Thiago, che non solo non ha "paura" a mettere dentro i ragazzi più giovani ma proprio non si cura di questo aspetto.. E così è stato ad esempio per il classe 2004 Mbangula contro il Como.La Juventus scesa in campo all'esordio in campionato è la più giovane degli ultimi 20 anni.Nessuno, tra chi ha iniziato e chi è subentrato va oltre i 27 anni. Il più "anziano" nella formazione bianconera contro il Como è Gleison Bremer. Migliorato il precedente record di Marcello Lippi che nella stagione 1998-99 aveva schierato contro il Vicenza un 11 con età media di 24 anni e 340 giorni.



