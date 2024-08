ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il suo esordio sulla panchina della, culminato con una netta vittoria per 3-0 nei confronti del Como. Di seguito le sue dichiarazioni:"Ha giocato perché si merita di essere in campo per il lavoro fatto dal primo giorno ad oggi. Sono contento per la squadra: abbiamo fatto un'ottima partita"."L'umiltà ci vuole sempre. L'umiltà di Dusan di tornare indietro, dei nostri difensori di comunicare quando uscire. Affrontavamo una squadra carica di entusiasmo, l'abbiamo fatto con rispetto e nel modo giusto: quando c'è da difendersi ci difendiamo e quando abbiamo la palla abbiamo dei giocatori con tanta qualità: abbiamo fatto una bella gara"."Dusan ha fatto una grandissima partita con e senza palla. E' un giocatore importante, ha bisogno della squadra. Kenan ha delle caratteristiche importanti per poter giocare in quella posizione e anche Samuel Mbangula ci ha dato tanta ampiezza. Yildiz? Con la qualità che ha può giocare in diversi ruoli"."Adesso dobbiamo recuperare le energie e prepararsi bene in vista del Verona. Non abbiamo il controllo del mercato. Stiamo lavorando molto bene e seriamente per fare una squadra competitiva. Ora recuperiamo e testa al Verona: sarà una squadra complicata e l'ha dimostrato alla prima giornata"."Non stava benissimo, ma quando un attaccante sente l'odore del gol. Ha segnato camminando ma sono contento per lui. Ha fatto molto dal primo giorno, ci sta aiutando tantissimo".





