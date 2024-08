Juventus-Como: data, orario e stadio

Dove vedere Juventus-Como in tv

Juventus-Como in diretta streaming

Il campionato dellainizia dal match casalingo che vedrà i bianconeri opposti al. La Vecchia Signora, concluso il triennio targato, riparte dal progetto nuovo di zecca targato, reduce dall'esaltante galoppata che ha condotto ilinIl primo avversario nel primo impegno ufficiale della stagione sarà ildi, neopromosso ine voglioso di riconfermarsi anche ai piani massimi del calcio italiano, come evidenziato dall'ambiziosa campagna acquisti messa in atto.si giocheràall'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è previsto per leJuventus-Como verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su dispositivi come smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation), Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Juventus-Como si potrà seguire anche in diretta streaming, sempre su. Servirà scaricare l'app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc.