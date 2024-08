Arbitro: MARCENARO

Assistenti: GIALLATINI - ZINGARELLI

IV ufficiale: PERENZONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

La Juventus esordirà in Serie A il prossimo lunedì 19 agosto 2024 all'Allianz Stadium di Torino contro il Como, neopromosso in Serie A. Nella giornata di martedì 13 è stata ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà la gara che chiuderà il programma della prima giornata. Ad arbitrare il match dello Stadium saràdella sezione di Genova. Di seguito la designazione completa per la partita: