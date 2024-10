Niente match contro lo Stoccarda per. L'olandese e l'argentino, infatti, non hanno preso parte all'allenamento dellaalla vigilia del terzo turno di Champions League, aperto per la prima parte ai media , cosa che di fatto autorizza a pensare che non saranno a disposizione di Thiago Motta. Entrambi proveranno a recuperare dai rispettivi problemi fisici in tempo utile per il derby d'Italia di domenica contro l'Inter, almeno per sedersi in panchina a San Siro. Se ne saprà di più, comunque dalla conferenza del tecnico in programma alle 13.30 di oggi.