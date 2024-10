Laa partire dalla gara di domani contro il Cagliari dovrà fare a meno del difensore brasiliano Gleison. Tra i possibili sostituti spetta anche il nome di Juanarrivato in estate alla Juventus. Il tecnico bianconero Thiago Motta ( QUI la conferenza integrale) ha parlato del difensore colombiano. Le sue parole:"Bene, è stato convocato anche in nazionale, importante per lui. Deve continuare a lavorare, allenarsi bene, quando avrà la possibilità potrà dimostrare ciò che dimostra in allenamento. Per ora altri stanno meritando di giocare. Quando arriverà il suo momento, lo farà bene".