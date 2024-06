SUCCESSO ITALIA, PASSAGGIO VINCENTE PER CHIESA

DaWeekend di amichevoli per le nazionali che si preparano all’ormai imminente inizio degli Europei e della Coppa America: gare che hanno visto tra i protagonisti anche i tanti giocatori bianconeri convocati.Vediamo insieme come sono andate le cose, dall’Italia al Brasile, passando per le prestazioni di Serbia e Stati Uniti.Tre i bianconeri scelti dal ct Luciano Spalletti nello schieramento titolare messo in campo nel match vinto per 1-0 contro la Bosnia: un asse sulla fascia sinistra del 3-4-2-1 con Fagioli in mediana - affiancato a Jorginho, in un centrocampo con tanto palleggio e tecnica - Cambiaso sulla sinistra e Chiesa schierato nel tridente “mascherato”. Il risultato è una buona prova dei giocatori della Juventus, con Chiesa autore dell’assist decisivo: cross in mezzo di sinistro a imbeccare la conclusione al volo di Frattesi.Successo in trasferta per la Serbia di Dusan Vlahovic e Filip Kostic, che si prepara al meglio per gli Europei: un 3-0 esterno firmato Milinkovic-Savic, Mitrovic e Tadic arrivato contro la Svezia. Vlahovic ha cominciato titolare e ha dato il via al gol del 2-0, mentre Kostic, entrato nella ripresa, ha servito l'assist in contropiede a Tadic che ha chiuso i giochi.Passo falso per gli Stati Uniti di Weston McKennie e Timothy Weah - entrambi titolari nella sfida persa per 5-1 contro la Colombia. Il centrocampista bianconero è stato sostituto dopo 71 minuti, mentre l’esterno d’attacco (tra i migliori dei suoi in una gara complicata) trova al 58’ il gol della bandiera per gli USA, grazie a un’ottima percussione centrale - premiata poi da un passaggio filtrante di Balogun.Novanta minuti in campo anche per Gleison Bremer, alla guida della difesa del Brasile nel match vinto nel finale dai verdeoro - inizialmente passati in vantaggio per 2-0 e poi raggiunti da due reti del Messico. Decisivo al 96’ il 17enne Endrick.