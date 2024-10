Laè pronta a scendere in campo nel primo e unico turno infrasettimanale di Serie A, che questa sera la metterà di fronte alall'Allianz Stadium. Ma come è andata la squadra bianconera nelle ultime nove partite di campionato giocate di mercoledì? Il bilancio parla di otto vittorie e una sconfitta, con venti goal segnati in totale (2,2 in media a gara). L'obiettivo per oggi della squadra di Thiago Motta è quello di tornare alla vittoria dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 di domenica in casa dell'Inter, per non perdere terreno sul Napoli capolista che ieri ha battuto il Milan volando a 25 punti in classifica.