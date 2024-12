Grande sospiro di sollievo per la. Teundovrà essere monitorato nei prossimi giorni, ma il fastidio all’adduttore che lo ha costretto a uscire all’intervallo della sfida contro il Monza non è da considerarsi un infortunio. Si tratta semplicemente di un leggero affaticamento, dovuto al carico di impegni ravvicinati delle ultime settimane.Questa mattina, il centrocampista olandese si è recato al J|Medical per una serie di accertamenti, i quali hanno escluso qualsiasi problema significativo. Per questo motivo, sarà gestito direttamente dallo staff tecnico durante i prossimi allenamenti., già prima di entrare nella struttura sanitaria, si era mostrato tranquillo e sorridente, accogliendo con entusiasmo i tifosi presenti. Circa una ventina di sostenitori lo hanno atteso per selfie e autografi, ai quali il giocatore si è dedicato con grande disponibilità.