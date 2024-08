è stato tra i giovani più interessanti dello scorso campionato di Serie B. Nonostante la giovane età, il difensore ha mostrato grande personalità con la maglia della Sampdoria, dimostrando di essere pronto per sfide più impegnative. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l'attenzione di diversi club.Dopo la fine dell’esperienza con i blucerchiati,è tornato alla, squadra proprietaria del suo cartellino. Durante il ritiro in Germania, ha avuto l'opportunità di mettersi in mostra di fronte al nuovo staff tecnico, guadagnandosi l'attenzione e la stima dei dirigenti bianconeri. Tuttavia, il futuro del giovane talento è ancora incerto.Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'interesse per Gonzalez è vivo non solo in Italia, ma anche all'estero. L'Udinese, sempre attenta ai giovani talenti, ha messo gli occhi su di lui, vedendolo come un possibile rinforzo per la difesa. Anche alcuni club spagnoli hanno manifestato interesse, attratti dalle sue qualità tecniche e dalla capacità di adattarsi a diversi contesti di gioco.La Juventus dovrà quindi valutare con attenzione le opzioni disponibili. Mentre l'Udinese potrebbe offrire a Gonzalez una nuova opportunità in Serie A, un trasferimento in Spagna potrebbe rappresentare un passo importante per la sua carriera, permettendogli di confrontarsi con un calcio diverso e di crescere ulteriormente.